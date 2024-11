Reggina: l’importanza delle telefonate di Inzaghi. Lo conferma anche Di Chiara

L’esterno mancino non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare ad indossare la maglia della Reggina. Prima che avvenisse il cambio societario, era stato il ds Taibi a comunicarci l’impossibilità dell’operazione, causa costo elevato dell’ingaggio del calciatore e la richiesta del Perugia. Con l’arrivo di Felice Saladini tutto è cambiato e dopo una lunga trattativa grazie alla ferma volontà delle parti, si è arrivati ad una conclusione positiva. Ed ancora una volta è stato importante l’intervento del tecnico Inzaghi e le sue convincenti telefonate, così come accaduto per tanti altri calciatori. Lo ha dichiarato Di Chiara al Corriere dello Sport:

Leggi anche

“Inzaghi ottimo allenatore”