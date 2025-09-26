City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina: Di Venosa, risoluzione del contratto. Il comunicato

Mai convocato, il giovane terzino destro lascia l'amaranto

26 Settembre 2025 - 10:33 | Redazione

Di Venosa

Mai utilizzato, mai convocato e così dopo qualche mese dal suo arrivo, la società comunica di avere interrotto il rapporto contrattuale con il giovane Di Venosa.

Il comunicato

AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rocco Di Venosa“.

RegginaReggio Calabria Calcio