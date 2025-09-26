Reggina: Di Venosa, risoluzione del contratto. Il comunicato
Mai convocato, il giovane terzino destro lascia l'amaranto
26 Settembre 2025 - 10:33 | Redazione
Mai utilizzato, mai convocato e così dopo qualche mese dal suo arrivo, la società comunica di avere interrotto il rapporto contrattuale con il giovane Di Venosa.
Il comunicato
“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rocco Di Venosa“.