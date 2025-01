Reggina, Laaribi: le sue dichiarazioni sulle esclusioni con Pergolizzi

Dalla tribuna con Pergolizzi all’essere insostituibile con l’arrivo di mister Trocini. Laaribi è diventato punto fermo del centrocampo amaranto grazie ad un rendimento alto, insieme alla crescita di tutta la squadra. E’ intervenuto a RadioVideotouring: “L’obiettivo era quello di portare a casa i tre punti e alcune volte non importa come lo raggiungi. Tra la ambizione e te c’è sempre di mezzo l’avversario e non puoi non tenerne conto. Abbiamo raggiunto la maturità anche per fare battaglia.

Il mister mi ha dato la possibilità di giocare e sento la sua fiducia. Quello che mi interessa è fare il bene della squadra e tutti abbiamo voglia di dimostrare che ci siamo. L’inizio per una serie di motivi è stato un pò complicato, ma con il tempo è venuta fuori la nostra forza. Non mi va di parlare del passato è chiaro che se ho superato quel momento, è certamente perchè c’è qualcosa che va oltre il fatto prettamente calcistico.

La mia esclusione con Pergolizzi? Non è una domanda da fare a me. Se siano stati problemi caratteriali o tecnici, credo di non essere mancato in nulla. Se casomai fosse accaduto, ero sempre a disposizione per risolverle, ma noi dobbiamo sempre accettare le decisioni del mister. Sono arrivato alla Reggina su indicazioni del direttore e del mister, non credo che arrivino calciatori non utili alla causa. Il tecnico l’ho sentito in fase di trattativa e le aspettative erano diverse rispetto a quello che poi è successo, Ho chiesto spiegazioni che mi sono state fornite e le ho accettate.

La Reggina per noi della provincia è sempre stata la squadra della Calabria. Lottare per un obiettivo che è molto importante e che non nomino è la nostra benzina”.