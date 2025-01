Calcio: Porcino spiega dove la Reggina è cresciuta

Ancora una volta tra i migliori in campo. Combattività, corsa e anche l’assist per il gol realizzato da Ragusa. Toti Porcino racconta il match in conferenza stampa: “Sapevamo che era una partita difficilissima su un campo ostico per tutti. Il Ragusa ha fatto una grande partita, l’hanno messa sull’intensità, la lotta e noi abbiamo imparato a rispondere anche su questo, credo sia proprio questo il nostro processo di crescita. Dobbiamo essere bravi a giocare tecnicamente quando possiamo e fare la guerra quando è necessario e anche domenica prossima sarà così.

Ho fatto lo scavino sul secondo palo per Ragusa e per fortuna abbiamo fatto gol. La mia partita è stata più di contenimento che di inserimento, c’era da fare la guerra ed è quello che ho fatto”.