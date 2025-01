Reggina: Trocini spiega perchè Cham al posto di Ndoye e parla di Renelus

Una vittoria preziosa quella ottenuta dalla Reggina sul campo difficile di Ragusa, al termine di una vera e propria battaglia soprattutto nella seconda parte del match. Una partita che mister Trocini aveva immaginato così e il tecnico spiega anche il perchè dell’utilizzo di Cham per Ndoye: “Cham l’ho messo perchè immaginavo questo tipo di gara, molto fisica, tanti duelli, palle lunghe e lui ha grandissima fisicità e tanti centimetri e infatti ci è stato molto utile.

Renelus ha fatto una buona partita, si è impegnato, non ha avuto quei palloni che esaltano le sue caratteristiche, ma non era facile costruire, la sfera era sempre in aria, ma sapevamo di dover fare questo tipo di partita, soprattutto nel secondo tempo. Oggi la squadra è compatta, tutti fanno un grosso lavoro e si punta al risultato collettivo, questa è la cosa che fa più piacere a un allenatore. Inverto le mezze ali o gli esterni quando non riusciamo a essere particolarmente incisivi. L’importante era portare a casa il risultato”.