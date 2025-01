Reggina: con l’Acireale un assente sicuro per squalifica e attenzione ai cartellini

Tutto secondo quelle che erano le previsioni. Ragusa per la Reggina si conferma campo ostico e per avere la meglio sui padroni di casa gli amaranto hanno dovuto faticare e anche parecchio. Un primo tempo ben giocato con una rete segnata e almeno altre due che potevano essere realizzate, una seconda parte di maggiore sofferenza e qualche rischio che poteva essere evitato.

Rimangono comunque tre punti pesantissimi che consentono alla Reggina di rimanere in scia della capolista Siracusa e in perfetta solitudine al secondo posto, dopo la frenata della Scafatese e la battuta d’arresto del Sambiase. Tornando agli amaranto, nel finale di gara c’è stata una ammonizione pesante ai danni del centrocampista Laaribi per perdita di tempo, che costerà una giornata di squalifica da scontare la prossima gara contro l’Acireale. Certamente meglio adesso. Chi rimane invece ancora a rischio (diffida) è Barillà al quale si è aggiunto il difensore Girasole. Massima attenzione ai cartellini gialli, visto che la settimana successiva si giocherà il big match contro il Siracusa.