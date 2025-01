Serie D: la Reggina sola al secondo posto. I risultati e la classifica

Il Siracusa di misura in trasferta, cade il Sambiase, si ferma la Scafatese

Vittoria con brivido per la Reggina che dopo un buon primo tempo decide di gestire il secondo senza affondare e alla fine rischia. In gol Ragusa che consegna agli amaranto tre punti importantissimi. La capolista Siracusa vince in trasferta, cade il Sambiase, pareggio interno della Scafatese.

I risultati della giornata

Favara – Licata 0-0

Città di S. Agata – Siracusa 0-1

Pompei – Vibonese 0-3

Locri – Paternò 2-2

Nissa – Sambiase 2-1

Sancataldese – Akragas 4-0

Scafatese – Enna 0-0

Nuova Igea – Acireale 2-0

Ragusa – Reggina 0-1

La classifica

Siracusa 48

Reggina 45

Sambiase 42

Scafatese 41

Vibonese 39

Nissa 30

Paternò 29

Favara 28

Nissa 27

Enna 25

Nuova Igea 25

Sancataldese 23

Locri 22

Acireale 22

Pompei 21

Ragusa 20

Licata 19

Città di S. Agata 16

Akragas 14