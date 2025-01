Reggina, Porcino: ‘Non è corsa a due, troppo presto per dirlo’

Un’altra grande prestazione quella di Toti Porcino soprattutto quando i ritmi del match sono aumentati e si è iniziato a battagliare. Suo l’assist per il gol di Ragusa e poi una grande occasione per la marcatura personale. Le due dichiarazioni ai microfoni di radio Febea:

“Campo tosto, difficile, partita maschia e di sacrificio. Mi sento bene, più gioco più trovo la forma migliore. A centrocampo riesco a dare maggiore quantità e poi quando è possibile faccio anche inserimenti. Sul gol ho visto Renelus che puntava l’avversario, sono andato in profondità e ho pensato allo scavino per superare il portiere, è arrivato Ragusa ed è andata bene.

Nella seconda parte in quella occasione avrei dovuto tirare in porta, ma in quel momento pensavo di servire qualche compagno anche se poi hanno fischiato un fuorigioco. L’assist mi dà la stessa soddisfazione di un gol. Siamo tutte vicine e tutti i campi sono difficili, non credo sia una corsa a due, verso marzo-aprile capiremo meglio”.