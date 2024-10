Reggina: le dichiarazioni del presidente Luca Gallo sul Ds Taibi

In passato le parti non hanno nascosto momenti di grande tensione, abbondantemente superati

Era nell’aria già da diverso tempo, è arrivato il giorno dopo la separazione dal Dg Mangiarano. Parliamo del rinnovo di contratto per il ds Massimo Taibi che si lega alla Reggina fino al 2024, ma la tempistica è del tutto casuale, visto che le parti erano già d’accordo. Il presidente Luca Gallo, che in passato non ha nascosto momenti di attrito con il suo dirigente abbondantemente superati, ha dichiarato:

Taibi brava persona e ottimo professionista

““La figura di Massimo Taibi -ha dichiarato il Presidente Luca Gallo-, incarna l’ideale di bravissima persona ed ottimo professionista. Lo ringrazio per il lavoro che ha svolto fin qui, e sono convinto che contribuirà a scrivere altre pagine importanti per i nostri colori”.