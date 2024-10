Reggina, ecco difensore ed attaccante. Ma c’è anche un ritorno di fiamma a centrocampo

“Tassi, classe 1998, arriva in prestito dall’Ascoli, mentre nelle prossime ore sarà annunciato anche l’ingaggio del difensore centrale Matteo Solini dal Chievo”. Lo scrive alfredopedulla.com che già da ieri aveva anticipato entrambe le trattative. Sempre sullo stesso sito si parla di un ritorno di interesse per il centrocampista Zibert della Juve Stabia, con la quale si starebbe pensando ad uno scambio con Adriano Mezavilla. Ed anche per quest’ultimo sarebbe un ritorno.

Con queste ultime tre operazioni in entrata e l’uscita di Mezavilla il mercato della Reggina si può ritenere praticamente concluso. L’ultimo movimento dovrebbe riguardare il centrocampista Amato, per il quale lo stesso Taibi ne ha più volte ribadito le qualità, ma anche la necessità di mandarlo in prestito a fare le ossa.