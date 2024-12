Reggina: ecco l’imprevisto. Difensori centrali contati

Pur se per una sola partita, speriamo non succeda nulla contro la Sancataldese

Ultima partita dell’anno con la Reggina che affronterà in casa la Sancataldese. Come ha dichiarato mister Trocini, una partita solo da vincere come dovranno esserlo tutte le altre, senza pensare al margine di punti da recuperare al Siracusa e con la consapevolezza di essere forti.

Si segnalano recuperi importanti come quello totale di Porcino, ma anche Dall’Oglio e Cham, da capire chi fra questi impiegabile sin dal primo minuto. Una infermeria che, però, non riesce in nessun modo a svuotarsi completamente visto che ci sono appena entrati Renelus e Ingegneri. A parte le valutazioni che vanno fatte su entrambi spesso, troppo spesso infortunati in queste due stagioni, la considerazione immediata è quella riguardante i difensori centrali.

Con l’arrivo di Trocini, Ingegneri aveva ritrovato il posto da titolare al fianco dell’inamovibile Girasole e ora è costretto a fermarsi. Solo qualche giorno addietro la società ha lasciato andare Bonacchi, ritenuto fuori dai programmi tecnici e così, seppur per una sola partita, è emergenza in difesa con solo due centrali di ruolo a disposizione e con la speranza che la gara non richieda interventi in quella zona di campo per qualunque motivo. Adattabile eventualmente Cham, ma che non sarà al meglio della condizione.