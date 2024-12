Reggina: nuove idee per Trocini ma anche due nuovi stop

Torna in campo la Reggina a distanza di due settimane, visto lo stop forzato della scorsa domenica con il Favara. Per gli amaranto la possibilità di giocare ancora al Granillo in un match solo da vincere contro la Sancataldese. La presentazione dell’incontro affidata a mister Trocini: “Il meno sette non deve incidere per niente, perchè noi abbiamo l’obbligo di provare a vincere sempre e con una partita ancora da giocare. Siamo consapevoli che il campionato è diverso dal passato.

Il mercato? Ogni scelta è condivisa anche quella di puntare al mercato dei professionisti. Non aggiungo altro perchè c’è una gara importantissima da giocare e vincere per tanti motivi.

Con il Favara eravamo pronti a giocare, siamo competitivi nonostante le assenze. Dopo Vibo abbiamo affrontato gare con tanti infortunati ma siamo riusciti a superare queste difficoltà e ora ce la giocheremo con tutti gli elementi a disposizione. Siamo affamati, abbiamo voglia di vincere e non prendiamo in considerazione altro. C’è la ferma convinzione di potercela giocare essendo una squadra forte e che può crescere ancora. Di Barranco si parla anche troppo, lui deve stare tranquillo perchè i gol arriveranno.

La data del recupero non l’abbiamo scelta noi e comunque non c’erano altri margini.

Gli spunti raccolti in quel secondo tempo con il Locri ci serviranno per il futuro. Quindi schieramenti tattici che possono prevedere un 4-2-3-1 ma anche un 4-3-3 per dare continuità. Tutti a disposizione tranne Renelus e Ingegneri, oltre ovviamente a Lazar. Ci saranno Porcino e Cham. Ho ampia possibilità di scelta in ogni zona del campo, abbiamo Under veramente forti”.