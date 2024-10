Reggina: in difesa ancora nomi… ma nessuna firma

Affari conclusi, trattative avviate, trattative che saltano. Oggi il lavoro di Massimo Taibi è enorme e senza tregua, la pazienza sarà l’arma vincente in un mercato che vede moltissima concorrenza su quegli elementi seguiti dal direttore. Per fortuna in alcuni casi ci si è mossi con largo anticipo, vedi Salandria o Navas, per tutto il resto ci sarà da faticare ed anche parecchio.

La parte più difficile sembra quella riguardante la composizione della difesa dove quotidianamente cambiano i nomi e gli obiettivi. Colpa anche di chi dopo aver preso un impegno sulla parola ha modificato la sua rotta, colpa anche di una disponibilità economica modesta.

Laezza e Gianola avrebbero rappresentato garanzie allo stato puro, per qualità ed esperienza, Taibi però ricevendo due no alle battute conclusive della trattativa, ha dovuto cambiare obiettivi. Carini si è allontanato, stesso discorso per Battistini diretto verso Piacenza, da giorni si parla di Panariello e Pogliano. Questa ultima operazione rientrerebbe nell’operazione Confente, entrambi provenienti dal Chievo.

Visti i precedenti, prima di ritenerli giocatori amaranto, è conveniente aspettare le firme.