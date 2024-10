Reggina, “Diffidati Liberi”: ‘Prestazioni indegne, dirigenti e addetti ai lavori poco presenti. A Gallo sempre grazie’

Si fanno sentire i “Diffidati Liberi“, tifosi della Curva Sud della Reggina, riguardo le pessime prestazioni della squadra, ma rinnovano il ringraziamento al presidente Gallo ed evidenziano la disparità di trattamento sulle modalità imposte per la trasferta di Cava dei Tirreni, questi il testo integrale:

“La tanto attesa svolta che ci si aspettava dopo la vittoria contro il Catania purtroppo non è arrivata, le due prestazioni indegne contro Rieti e Sicula Leonzio vedono far allontanare inesorabilmente l’obiettivo prefissato a gennaio dei play off, obiettivo sicuramente alla portata di una squadra che è stata rafforzata in ogni reparto.

Giocatori che stanno rendendo al di sotto delle aspettative, dirigenti e addetti ai lavori evidentemente poco presenti. Ricordatevi che siamo la Reggina con 105 anni di storia sulle spalle, la città e noi tutti pretendiamo rispetto e vogliamo vedervi sputare sangue e dare l’anima in queste ultime tre partite, poi si faranno i conti.

Ci teniamo comunque a precisare che nulla può essere da noi imputato al presidente Gallo, il quale non finiremo mai di ringraziare per aver ridato vita con enormi sacrifici alla squadra della nostra città.

In conclusione, ci tocca sottolineare la disparità di trattamento che per l’ennesima volta ci viene riservata, infatti, dopo le trasferte di Rende e Castellammare di Stabia, anche in quella di Cava necessita la tessera del tifoso. Trasferte libere invece sono state concesse alle tifoserie delle succitate squadre a Reggio nel girone di andata.

Perciò dopo l’ennesima prova di confusione e di incapacità da parte degli organi competenti, ribadiamo che non ci pieghiamo nè ci omologhiamo alle vostre ripetute farse”.

La Reggina siamo Noi. Diffidati Liberi, Reggio Calabria.

