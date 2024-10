Reggina, Taibi: ‘Gallo mi manda via? Ecco come stanno le cose’

Ci sono stati passaggi assai significativi nel lungo intervento del DS Taibi nel corso della trasmissione Momenti Amaranto in onda su Video Touring. Di seguito quelli riguardanti il futuro dello stesso Taibi:

“Il presidente Gallo avrebbe fatto intendere che io a giugno venga mandato via? La verità è che con il presidente stiamo già programmando il futuro. Gallo è una persona seria, schietta, ti dice in faccia quello che pensa. Se difende il mio operato è perché sa bene come siano andate le cose, come siamo partiti e quello che si sta facendo. Fermo restando che poi sono sempre i risultati che determinano.

Sarei senza dignità perché non mi dimetto? Ho dignità da vendere e se analizzo il percorso fatto da giugno scorso ad oggi dico che ho commesso sicuramente degli errori, ma anche fatto un ottimo lavoro. Se non raggiungiamo i play off la delusione sarà enorme per tutti, ma in campo ci vanno i giocatori. In questa squadra ci sono troppi bravi ragazzi, il prossimo anno devo prendere due-tre “delinquenti”, in rosa ci vuole qualche testa di c…

Il mio triennale? I contratti che si fanno, possono anche strapparsi. Non sono tra quei direttori che si attaccano ai contratti, se un giorno non dovessimo più trovarci con il presidente, una soluzione la si troverà”.

