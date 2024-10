Reggina: arriva dal DS Taibi la conferma di un possibile reintegro

Tra i tantissimi argomenti toccati nella trasmissione sportiva Momenti Amaranto in onda su Video Touring, con ospite il DS Massimo Taibi, anche quello riguardante il possibile reintegro in rosa di Giuseppe Ungaro.

Leggi anche

Perchè ciò accada è necessario che qualcuno degli over attualmente in lista rescinda ed in questo senso si sta già discutendo, come avevamo anticipato, con Alessio Viola, infortunato da tempo e pronto ad andare sotto i ferri: “Viola si deve operare, spero possa essere un’operazione definitiva e che gli dia la possibilità di tornare in campo. Stiamo trattando con il procuratore del ragazzo, se rescinde entra in lista un altro calciatore. Perchè si era scelto Viola e non Ungaro? Si è tenuto Viola dopo aver parlato con il preparatore e in accordo con Cevoli, pensavamo che potesse rientrare in tempi rapidi. Poi c’è stata una ricaduta“.

Leggi anche

Leggi anche