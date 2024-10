Reggina, torna Cevoli e potrebbe non essere il solo. Novità per qualcuno dei fuori lista?

Ci si gioca le ultime carte per guadagnare almeno il decimo posto nella griglia play off

Torna Cevoli. Tre giornate per lui a disposizione (l’ultima con il Matera è già vinta) ed altrettanti scontri diretti, per cercare di agguantare almeno la decima posizione. Non una cosa semplice, intanto perché la concorrenza è numerosa e poi perché questa squadra, soprattutto sul piano della mentalità, ha dimostrato di essere più debole delle altre. Nel contesto di un campionato dove la tecnica passa in secondo piano e l’agonismo invece diventa quasi l’elemento essenziale.

Un ragionamento logico quello della società, sarebbe stato davvero inutile a poche battute dalla conclusione consegnare la squadra ad un terzo allenatore, non avrebbe avuto alcun senso. Cevoli conosce l’organico, l’ambiente e tutto quello che può servire per non subire altri traumi. E qualche altra novità potrebbe arrivare in questi giorni. Si vocifera che in gruppo sarebbe pronto rientrare l’esterno d’attacco Ungaro, probabilmente troppo frettolosamente messo fuori lista a chiusura di calciomercato e giocatore apprezzato anche da mister Drago, per impegno e grande dedizione nonostante la sua posizione.

Come si può arrivare a questa soluzione? Solo con una rescissione di contratto di qualcuno che oggi si trova in lista, ma che da troppo tempo è fuori e per tanto lo rimarrà ancora. Indiziato numero uno è Alessio Viola, per lui l’ennesima stagione caratterizzata da infortuni e poche possibilità di dimostrare il suo elevato valore. Pare che tra il giocatore e la società vi siano stati dei colloqui per questo tipo di soluzione, ricordando che l’attaccante di Taurianova sarebbe legato alla Reggina anche per la prossima stagione. Vedremo.