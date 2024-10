Reggina, Gallo: ‘Taibi e Cevoli? Li posso mettere in una gabbia e farli scannare…’

Il massimo dirigente non smentisce gli attriti tra i due e dice anche altro

Nella lunga conferenza stampa del presidente Gallo che ha annunciato l’esonero di Drago ed il ritorno di Cevoli, un passaggio importante è stato fatto sul rapporto non idilliaco più volte tirato in ballo, tra il DS Taibi ed appunto il tecnico Roberto Cevoli. Il massimo dirigente non smentisce, anzi:

“Al massimo li posso mettere dentro una gabbia e farli scannare. Qui parliamo di persone che hanno una età, professionisti, hanno un contratto, prendono il loro stipendio puntualmente, tutti i santi mesi, anche perché se non li paghi, ti arrivano subito penalizzazioni e squalifiche.

Che devo fare? Fargli far pace? Presumo che abbiano un cervello, persone con la testa e si comporteranno di conseguenza. Se devo fare il maestro di scuola con i bambini… questa è una società professionistica, loro sono due professionisti e devono fare ognuno il proprio”.

