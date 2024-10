Calcio serie C – Juve Stabia verso la B. Reggina, così non va. Classifica e prossimo turno

Si complica il cammino degli amaranto, aumenta la concorrenza in zona play off

A quattro giornate dalla conclusione prende il largo la Juve Stabia, mentre i zona play off allungo per Potenza e Francavilla, otto squadre in due punti le altre. Reggina ennesima occasione sprecata.

I RISULTATI

Catania-Bisceglie 2-1

Catanzaro-V. Francavilla 2-3

Juve Stabia-Trapani 2-0

Paganese-Rieti 0-1

Reggina-Sicula Leonzio 0-1

Rende-Matera 3-0 a tavolino

Siracusa-Vibonese 3-0

Potenza-Cavese 4-0

Monopoli-Casertana 0-1

CLASSIFICA e partite giocate

Juve Stabia 68 (-1) 32

Trapani 64 (-1) 32

Catania 60 32

Catanzaro 57 31

Potenza 50 32

Virtus Francavilla 46 32

Monopoli 44 (-2) 32

Viterbese 44 30

Casertana 44 32

Rende 43 (-1) 33

Vibonese 42 32

Sicula Leonzio 42 33

Cavese 40 31

Reggina 40 (-4) 32

Siracusa 33 (-3) 32

Rieti 33 (-4) 31

Bisceglie 26 (-3) 33

Paganese 14 32

Matera ESCLUSA

PROSSIMO TURNO

Casertana-Siracusa

Cavese-Reggina

Matera-Paganese

Rieti-Rende

Trapani-Potenza

Viterbese-Catanzaro

Sicula Leonzio-Juve Stabia

Virtus Francavilla-Catania

Vibonese-Monopoli

