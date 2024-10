Reggina, digiuno Bianchimano. Cambio di atteggiamento? Si, ma non il suo

(m.0.) Non segna più Andrea Bianchimano. In verità, nemmeno ci prova. E, oggettivamente, non per demeriti totalmente propri, al contrario di quanto detto da più parti. Ma andiamo con ordine: l’ultima marcatura messa a referto dalla punta scuola Milan risulta essere quella del 30 dicembre, quando il club dello Stretto riuscí sorprendentemente a sbancare Catanzaro. Da lì in poi, di fatto, buio totale.

Il ragazzo, divenuto in gennaio di proprietà del Perugia, ha dimostrato di attraversare una condizione psico-fisica non ottimale. Ma, ad onor del vero, è altrettanto corretto e doveroso sottolineare la difficoltà in cui incorrerebbe qualunque attaccante della categoria nel giocare in una squadre che gioco non ne crea. Il problema vero, dunque, va ricercato sia nel nuovo atteggiamento tattico assunto dalla Reggina di Agenore Maurizi, sia nell’assoluta mancanza di un giocatore che possa innescare le giocate del calciatore classe ’96.

Soluzioni, all’orizzonte, non se ne vedono. In primis, per il totale stravolgimento della filosofia dell’attuale guida tecnica della compagine amaranto. In secondo luogo, poi, per l’assenza di reali e positive novità sulla vicenda Sciamanna, profilo con il quale Bianchimano – nelle rarissime occasioni in cui è stato possibile ammirarli insieme – sembrava aver trovato una buona intesa.