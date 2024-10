Reggina, Dionigi: il gol al Cosenza, i ricordi più belli, il presidente Gallo

Ex indimenticato, attaccante che alla Reggina ha vissuto anni straordinari, Davide Dionigi ricorda sempre con grande piacere le sue esperienze in amaranto e segue con particolare attenzione le vicende della compagine reggina. Intervistato da Gazzetta del Sud ha parlato di passato, presente e futuro: “Il derby? Mi ha fatto piacere abbia vinto la Reggina. Anche io risolsi un derby contro il Cosenza trasformando un rigore. La Reggina in questo girone di ritorno sta avendo un percorso importante dopo quel lungo blackout dove ha rischiato addirittura di essere risucchiata in zona retrocessione. Le cose si erano messe male, ma per fortuna con l’arrivo di Stellone la musica è cambiata”.

Il cambio di strategia

“Sono d’accordo, bisogna dare nuova linfa al vivaio per costruire la prossima stagione. Spiace per i due punti di penalizzazione che subirà, la storia ci insegna che quando ci sono problematiche di un certo tipo non è mai un bel segnale. Spero che tutto questo non rallenti il percorso societario. Ho ascoltato attentamente la conferenza del presidente Gallo che, nonostante le ultime difficoltà, va ricordato che è riuscito comunque a riportare la Reggina in serie B”.

