Reggina: Taibi sul prossimo calciomercato e l’appuntamento con Luca Gallo

“Il prossimo anno cambia la nostra strategia, bisogna essere chiari. Non saremo gli unici, perchè il post covid impone a molte società un ridimensionamento, non si può illudere nessuno, anche se non è detto che con i giovani non ci si possa togliere delle soddisfazioni. Da quando sono qui abbiamo sempre individuato giovani di valore per esempio lo scorso anno Okwonkwo e Charpentier, basta vedere il loro rendimento lontano da Reggio perchè è importante saperli aspettare altrimenti rischi di bruciarli. Se l’ambiente ci sostiene e tutti si riesce a fare quadrato, possiamo anche migliorare i nostri risultati. Il mio primo anno alla Reggina in serie C, spendendo meno di tutti siamo arrivati ai play off”.