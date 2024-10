Reggina, diramato l’elenco dei convocati contro la Sicula Leonzio

Il tecnico Agenore Maurizi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la diciottesima giornata del campionato di serie C girone C tra la Reggina e la Sicula Leonzio prevista per domani 10 dicembre alle ore 20.30 presso lo stadio “Oreste Graillo”

La lista dei ventidue convocati:

Amato, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Cucchietti, De Francesco, Di Filippo, Di Livio, Fortunato, Gatti, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Porcino, Silenzi, Solerio, Sparacello, Tazza, Tulissi, Turrin.

Fonte: Ufficio Stampa Reggina 1914