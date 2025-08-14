Reggina: la personalità del giovane Distratto: ‘Vinceremo il campionato’
L'esterno cerchia in rosso la data del 23 novembre...
14 Agosto 2025 - 10:01 | Redazione
Al termine dell’allenamento congiunto con l’Ardore, ai microfoni dei giornalisti il giovane esterno Distratto: “Sono uno esterno rapido, veloce e bravo con i piedi. Puntiamo a vincere il campionato e sono sicuro che ci riusciremo. Dopo l’ultima stagione a Napoli il mio procuratore ha avuto contatti con la Reggina e la trattativa si è chiusa subito.
Mi piace molto spingere, ma credo di non essere da meno nel difendere. Il 23 novembre ci sarà la sfida con l’Enna dove gioca mio fratello gemello, lui è un esterno offensivo. Sono stato accolto benissimo dal gruppo“