Reggina e Domotek, per una domenica… spettacolare. I dettagli dell’iniziativa

Una domenica all’insegna dello sport e dei colori amaranto: Reggina 1914 e Domotek Volley insieme per tifare Reggio Calabria!

La giornata di domenica si apre con il match clou della Reggina 1914 a seguire tutti sotto rete.

Una domenica sportiva tutta da vivere, tutta a marchio amaranto.

Alle ore 14:30, al Granillo, la Reggina affronterà il Siracusa in una partita che promette emozioni e adrenalina, un vero e proprio big match.

Subito dopo, alle ore 17:00 (la gara è stata posticipata a causa del lavori in corso che stanno rendendo ancora più bello il Palacalafiore), toccherà alla Domotek scendere in campo, contro l’imprevedibile Castellana Grotte, per difendere la una classifica straordinaria, che sottolinea uno spettacolare terzo posto in classifica in Serie A3 Credem e onorare Reggio Calabria in un finale di stagione che si prospetta ricco di sorprese e passione.

La dirigenza Domotek ha fortemente voluto tingere questa domenica di amaranto, celebrando non solo i successi sportivi, ma anche l’orgoglio di rappresentare i colori e lo spirito della Reggio Calabria sportiva.

Per rendere questa giornata ancora più speciale, la Domotek Volley Reggio Calabria ha pensato di un’offerta esclusiva per tutti i tifosi: presentando il biglietto della partita Reggina-Siracusa o l’abbonamento della Reggina Calcio presso il punto vendita ufficiale BCENTERS o al *BOTTEGHINO del PalaCalafiore, sarà possibile acquistare il biglietto per la partita del volley a soli *€3** anziché €7. Un’occasione imperdibile per vivere una domenica all’insegna dello sport e della comunità.

“Era l’obiettivo che volevamo -ha sottolineato il Direttore Generale del Club, l’Avvocato Marco Tullio Martino. È una combinazione eccezionale, e siamo riusciti nel realizzarla, grazie alla disponibilità della Reggina nel trovare la formula giusta per permettere ai tifosi di godere di entrambi gli spettacoli con un beneficio comune. Stiamo dando la possibilità ai tifosi di seguire entrambe le squadre con una scontistica vantaggiosa, di unirci, un po’ come è accaduto durante la cerimonia di inizio stagione, tenutasi al Castello Aragonese, a sinonimo di come, “uniti” si può far bene anche in chiave multidisciplinare“.



Le iniziative Domotek, in vista della sfida di domenica non finiscono qui:

“Continuano le nostre operazioni sinergiche le scuole del circondario,, un progetto iniziato all’inizio dell’anno e che è oggi è una lieta realtà. Questa domenica ospiteremo tre istituti scolastici: l’ “Italo Falcomatà” Archi, il Pirandello e il Convitto, scuola che è stato il nostro portafortuna per tutta la stagione in corsa.

Le nostre iniziative settimanali sono in pieno fermento e le illustreremo passo dopo passo, con il giusto piglio e con l’orgoglio di essere amaranto”.