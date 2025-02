Reggina-Siracusa: sale ancora il numero dei biglietti venduti e degli abbonamenti. Il dato

Caccia al biglietto per assistere a Reggina-Siracusa. I tifosi amaranto sono ben consapevoli dell’importanza dell’incontro e non vogliono far mancare il loro sostegno alla squadra in quella che per tutti è la partita dell’anno. Ora dopo ora cresce il numero di biglietti venduti con la giornata di oggi, la prima della prevendita, che si è conclusa con 1900 tagliandi staccati e 150 mini abbonamenti sottoscritti.

Leggi anche