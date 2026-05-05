Reggio, la Polizia Locale torna nelle periferie: 50 punti d’ascolto

Dopo la fase sperimentale portata a termine con successo l’anno scorso, riparte il prossimo 6 maggio, da Rosalì, l’innovativo servizio di prossimità della Polizia Locale di Reggio Calabria che per l’anno 2026 triplica gli appuntamenti, con un totale di 50 punti d’ascolto presso le aree periferiche della città.

Il servizio sarà svolto con i nuovi Uffici Mobili in dotazione al Corpo, veicoli all’avanguardia forniti di tecnologie grazie a cui il personale potrà interfacciarsi con l’utenza avendo a disposizione tutte le banche dati e le informazioni disponibili presso il Comando di Viale Aldo Moro.

La novità di quest’anno è che il presidio stazionerà per ben tre volte nell’area individuata durante un arco temporale di circa tre mesi. Si partirà da Rosalì e si andrà avanti per tutta la stagione estiva.

Il front-office non si limiterà a svolgere attività tipica della Polizia Locale, ma fungerà da vero e proprio punto di incontro dell’Ente con i cittadini, per ogni urgenza e segnalazione che sarà prontamente processata e smistata agli uffici competenti.

«Come Amministrazione comunale abbiamo investito in maniera convinta sulla Polizia Locale – hanno dichiarato il sindaco f.f. Domenico Battaglia e l’assessora al ramo Giuggi Palmenta – con l’obiettivo di consolidarne la funzione di presidio di legalità, di punto di riferimento per la collettività e di vera e propria “antenna” capace di intercettare i bisogni nei territori.

Questo servizio, reso possibile grazie agli investimenti sui mezzi in dotazione al Corpo e soprattutto grazie all’implementazione dell’organico con l’ingresso di forze fresche, si consolida e si amplia quest’anno consentendo di avvicinare ulteriormente le istituzioni ai cittadini, prestando ascolto e dando risposte alle esigenze della comunità».