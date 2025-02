I tifosi della Reggina tappezzano la città di locandine. ‘Tutti al Granillo’ – FOTO

Incredibile quello che sta accadendo in queste ore a Reggio Calabria. E’ tornata prepotentemente la febbre del tifo con numeri importanti che riguardano la prevendita e non solo. Infatti, non ci si accontenta della immediata risposta ai botteghini, si vuole un coinvolgimento totale ed è per questo che nel pomeriggio di oggi in tante zone della città sono state collocate diverse locandine che invitano la tifoseria amaranto a riempire lo stadio.

Leggi anche