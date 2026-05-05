A Reggio Calabria l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano di Torball Serie ‘A’
La compagine reggina come sempre, si impegnerà al massimo negli 8 incontri previsti
05 Maggio 2026 - 15:52 | Comunicato
Ancora un appuntamento sportivo importante in città con l’A.S.D. “REGGINA UIC”, l’Associazione sportiva dei non vedenti che da ben 31 anni anella successi prestigiosi nei più svariati campi delle discipline sportive praticate, con l’obiettivo di favorire anche e soprattutto l’autonomia personale e l’inclusione sociale delle persone non vedenti. L’”ASD REGGINA UIC”, punterà al Titolo di Campione d’Italia conquistato nella stagione sportiva 2023/2024.
Questo ultimo “Concentramento” del Campionato, articolato in due giornate con la partecipazione di 6 squadre, si svolgerà a Reggio Calabria, sabato 09 maggio 2026 dalle ore 14.30 alle ore 20.00 circa, e domenica 10 maggio 2026 dalle ore 08.00 alle ore 12.30 circa, presso l’impianto Sportivo Del Liceo Scientifico “A. Volta” sito in via Modena S. Sperato (Rione Modena).
SQUADRE PARTECIPANTI:
- ASD REGGINA UIC
- ASD POL. UICI TORINO APS
- ASD POL. OLYMPIA
- ASD TERAMO NON VEDENTI
- GSD NON E IPOVEDENTI A. ADIGE 1
- GSD NON E IPOVEDENTI A. ADIGE 2
La compagine reggina come sempre, si impegnerà al massimo negli 8 incontri previsti, per fare bene e puntare al miglior risultato possibile.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie