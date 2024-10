Reggina, Drago: “Dispiace per i tifosi. Adesso rialzarci subito”

Reggina sconfitta dal Rieti, prestazione opaca degli amaranto. Le parole del tecnico amaranto ai microfoni di Antenna Febea.

“L’approccio è stato positivo, sapevamo di dover battagliare. Conoscevamo le qualità del Rieti sulle palle inattive, siamo stati poco lucidi e reattivi in occasione del gol subito. Non eravamo fenomeni una settimana fa, non siamo dei brocchi adesso. E’ mancata la giusta intensità, non siamo riusciti a strappare le seconde palle. Una volta subito il gol, il Rieti è stato bravo a fare ostruzionismo.

Abbiamo insistito troppo con le palle lunghe, le due punte poi hanno lavorato poco in sincronia. Ce l’abbiamo messa tutta per conquistare un risultato positivo ma non è bastato, questo però non preclude niente. Domenica contro la Sicula Leonzio abbiamo un’altra partita fondamentale, iniziamo a prepararla nel migliore dei modi. Ogni settimana c’è un’occasione, dobbiamo riprendere al più presto il cammino. Dispiace per i nostri tifosi, venuti qui in tanti”.