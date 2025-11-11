Reggina: il Dt Bonanno sul calciomercato e sugli Under vecchi e nuovi

Un passaggio sul calciomercato del DT Bonanno: “Stiamo ragionando con il mister sul rafforzamento dell’organico. Uno è arrivato e ne arriveranno altri. Torrisi ci ha indicato alcuni profili e a breve tireremo fuori dei nomi. Oggi non è facile prendere un portiere 2007 fermo restando che in quel ruolo stiamo cercando qualcosa. Sull’attaccante siamo su due-tre profili importanti rispetto a quello che ci serve. Ci vuole gente che abbia fame. Abbiamo riscontrato disponibilità, ma bisogna fare i conti con le società che ne sono proprietarie dei cartellini. Qualcuno di categoria, qualche altro che in serie C sta giocando poco.

E c’è chi andrà via come per esempio Blondett e non possiamo tenere gente che non ha voglia di restare. Ci ha chiesto di andare via. Gli Under? Tutti fanno riferimento a Giuliodori arrivato per ricoprire altri ruoli e che noi abbiamo adattato a esterno destro, adesso viene rimpianto.

Ndoye lo abbiamo tenuto in foresteria quattro mesi per capire se poteva darci una mano e quando si è ritenuto pronto è stato mandato in campo. Cham non vi dico da dove lo abbiamo preso… Poi ha fatto un triennale in serie B. Fomete pensavamo potesse sostituirlo e invece la palla gli pesa cento chili. Gatto ha fatto bene come Distratto, Lagonigro lo scorso anno è stato straordinario. Lanzillotta tranne quel rigore inventato a Favara ha fatto bene. Solo ritrovando la squadra possiamo ritrovare i nostri giovani. A De Lorenzo non è vero che non gli è stato rinnovato il contratto. In estate era libero di scegliere cosa fare. Voleva capire le nostre intenzioni che erano quelle di confermare Lagonigro e lui ha scelto di andare via”.