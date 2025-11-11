Reggina, Bonanno: ‘Responsabilità mie? Di tutti. Su Montalto..’

L’intervento del DT Bonanno nel corso della conferenza stampa: “Tutti abbiamo delle responsabilità e anche grosse. Il progetto iniziale parte da lontano e più precisamente dalla scorso anno. E’ stato dato seguito al progetto dello scorso anno e pensavamo di fare ben altro percorso. Ci siamo detti cosa migliorare individuando giocatori top, ma ci siamo trovati spiazzati dall’andamento della squadra. Non andiamo sui singoli, non buttiamo la croce a nessuno, adesso dobbiamo solo raddrizzare la situazione, lo abbiamo fatto in passato. Siamo in ritardo ma faremo di tutto per sistemare le cose. Io in discussione? Lo siamo tutti. Il nostro modo di fare calcio è quello di individuare il leader tecnico e far si che lo si possa mettere a proprio agio con una lista di giocatori da prendere e da mandare via e in questo senso sono stati presi calciatori di prima fascia. Con il mister precedente lo abbiamo fatto.

Leggi anche

Dal punto di vista gestionale Montalto si è rivelato incompatibile. In quel momento storico quando è stato preso, sembrava la ciliegina sulla torta. Invece poi così non è stato. A noi in questo momento è mancato poco per arrivare a fare risultati in più circostanze. Poi una serie di situazioni come gli infortuni di Barillà, Ragusa, Ferraro. Le critiche non tecniche ma personali pesano, soprattutto in una piazza come quella di Reggio Calabria. La risalita passa da tutto quello che si sta dicendo. Non siamo stati mai primi in classifica, lo scorso anno abbiamo sfiorato l’obiettivo, adesso siamo tutti in discussione e faremo di tutto per raddrizzare la situazione”.