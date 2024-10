Reggina, duello tutto calabrese per Ripa: le ultime

L’interesse, come trapelato nel corso di una settimana pronta ad andare in archivio, c’è. La concorrenza…pure. La Reggina continua a pensare su come poter rinforzare il proprio reparto offensivo, puntando – ancora non con decisione – il profilo di Francesco Ripa.

L’attaccante originario di Battipaglia è in uscita dal Catania: sotto l’Etna, l’apporto non è stato trascendentale ma, malgrado i 32anni, l’ex Juve Stabia resta un profilo di tutto rispetto per la categoria. A Reggio Calabria, senza dubbio, troverebbe ad accoglierlo una sicura maglia da titolare all’interno del tridente ideale di Roberto Cevoli.

Ci sarà, comunque, da raggiungere un accordo economico fra le parti, ma soprattutto da battere la concorrenza di un’altra compagine calabrese, ovvero la Vibonese di Caffo. I rossoblu hanno intenzione, infatti, di costruire un organico che possa raggiungere la salvezza senza particolari patemi e avrebbero parimenti messo nel mirino il calciatore classe ’85. Seguiranno aggiornamenti.

M.O.-M.F.

