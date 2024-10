Reggina, è il giorno della presentazione. Il programma e gli ospiti

Cabarettisti, cantanti e soprattutto i calciatori per una serata da non perdere

Tutto pronto per la presentazione ufficiale della Reggina versione 2019/20. Oggi Venerdì 9 agosto alle ore 20:30 presso Piazza Duomo si alzerà il sipario.

A condurre l’evento ci saranno due tra i giornalisti più in vista del panorama nazionale. Si tratta di Simona Rolandi (RaiSport) e Maurizio Compagnoni (Sky).

Un’occasione per conoscere i protagonisti dell’annata che verrà e stringersi attorno ai colori amaranto. La serata sarà allietata da ospiti di prim’ordine. Apriranno la kermesse Simone Renzi e Lucrezia Cavaliere. Dopo i saluti del massimo dirigente della Reggina, Luca Gallo, e quelli istituzionali del sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, sul palco si succederanno la cantante Silvia Mezzanotte, gli showmen Dario Bandiera e Pasquale Caprì e l’artista reggino Augusto Favaloro. A curare il Dj Set Albert Marzinotto, vincitore dell’edizione 2015 di Top Dj su Sky Uno.

Nel corso della serata sarà inoltre sorteggiato, tra le cards abbonamenti sottoscritte per la stagione 19/20, un buono di 200€ spendibile allo Store ufficiale di piazza Duomo o in alternativa due tessere abbonamenti valide per qualsiasi settore dello stadio.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook.

