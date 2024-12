Reggina, l’ex Raggi sul patron Ballarino, l’ambiente e il mercato: ‘Servono due calciatori’

Maurizio Raggi, un ex amatissimo dai tifosi amaranto, intervistato da Gazzetta del Sud. Di seguito alcuni passaggi delle sue dichiarazioni rilasciate sulla Reggina: “La rimonta è possibile ma non bisogna più commettere errori per esempio facendosi recuperare gare praticamente già chiuse. Soprattutto in casa è fondamentale avere continuità, anche perchè il Siracusa al momento è un rullo compressore”.

I tecnici e l’attaccante

“Trocini è un signor professionista, dispiace per l’amico Pergolizzi che ha avuto qualche problema personale, non meritava di subire certe critiche, quando è andato via ha lasciato la squadra a due punti dalla vetta. Perri e Forciniti spiccano per la loro versatilità, ultimamente mi ha impressionato Ndoye, ha fisicità e quando sgasa sulla fascia è irresistibile.

Adesso serve un centravanti in grado di arrivare in doppia cifra che in organico manca. Ho letto di Montalto e sarebbe perfetto. Io prenderei pure un trequartista. Bonanno mi dicono sia bravo, mi fido”.

La cessione del club

“Ballarino si è sfogato e non credo voglia cedere. Comprendo l’ansia dei tifosi che non accetterebbero un’altra stagione in D, però le parole del patron sono state dettate dall’amarezza per gli attacchi ricevuti. L’ambiente va ricompattato, il percorso è lungo e gli amaranto possono tranquillamente chiudere il campionato primi”.