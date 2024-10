Reggina, Falcomatà: “C’è interesse a rilevare il club. Che occasione persa con Scali…”

Giorni delicati per il presente e futuro della Reggina. Scade a mezzanotte il termine per la manifestazione di interesse, che certamente non andrà deserta come confermano le parole del socio Fortunato Martino.

Ospite della trasmissione ‘Momenti Amaranto’ di Video Touring, il sindaco Falcomatà si è espresso sul momento complicato sia in casa Reggina che in casa Viola: “Si tratta di due situazioni diverse. La Viola è stata consegnata all’amministrazione comunale, nei prossimi giorni un gruppo di imprenditori ufficializzerà il contributo che permetterà al club neroarancio di andare avanti, in attesa speriamo che qualcuno rilevi la società. Per quanto riguarda la Reggina, la scorsa settimana il presidente Praticò, per garbo istituzionale, mi ha anticipato quanto poi espresso nel comunicato ovvero la volontà a cedere l’86% delle quote del club amaranto. C’è l’interesse di alcuni soggetti, non solo da Reggio Calabria ma anche da altre parti d’Italia. Nomi? Non posso farne anche perchè ho parlato con intermediari che si presentavano conto terzi. Certamente non possiamo aspettarci quanto capitato a Bari, con De Laurentis, Lotito, Cairo e altri imprenditori importanti interessati a rilevare il club pugliese dal sindaco, ma anche a Reggio c’è interesse e varie possibilità, penso al consorzio di imprenditori o all’azionariato diffuso”.

Dal presente al passato. Dopo aver chiarito la situazione relativa al Granillo (con lo stop forzato e i passaggi che si sono seguiti sino alla riapertura) Falcomatà si è soffermato su quanto accaduto nella torrida estate del 2015. “Interesse di Nick Scali verso la Reggina di Foti? Era concreto, posso testimoniarlo in prima persona. Ho accompagnato personalmente Scali in alcune strutture e luoghi della città che erano di suo interesse, poi purtroppo non si è concretizzata la trattativa per l’acquisizione del club amaranto”.