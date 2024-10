Reggina, Falcomatà: ‘Nessuno metta in dubbio passione e lavoro di Praticò’

La Reggina e la necessità di mantenere la categoria. Il campionato entra nel vivo e gli ultimi risultati hanno spinto la squadra amaranto verso la parte più pericolosa della classifica. Dalle colonne del quotidiano Gazzetta del Sud il sindaco Falcomatà lancia un appello alla tifoseria invitando tutti a rimanere uniti per il raggiungimento dell’obiettivo: “Innanzitutto dobbiamo portare a casa la salvezza, restare vicini alla squadra e lottare per la maglia. Il Granillo quasi vuoto? Non credo sia un problema di categoria, bisogna costruire fiducia, ricreare feeling fra la Reggina, i suoi tifosi e la città intera, anche mediante i risultati, certo. Nessuno può mai mettere in dubbio la passione e il lavoro che sta portando avanti il presidente Praticò, questo deve essere chiaro a tutti”.