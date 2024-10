Reggina, Falsini: ‘Il mio consiglio al presidente Luca Gallo’

Ginaluca Falsini è il nuovo allenatore della Reggina Primavera. L’annuncio è arrivato qualche giorno addietro, il nuovo tecnico, ex giocatore amaranto, è stato ospite de “La Giovane Reggina”, questo il passaggio sul presidente Luca Gallo: “E’ una persona con grande energia, lungimirante ed ambizione. A tale proposito gli acquisti che ha fatto per la prima squadra confermano le ambizioni che sono quelle di tornare in serie A. Tra gli obiettivi principali, quello di far gioire la gente di Reggio, far provare delle emozioni che io ho già provato qui come calciatore. Ci sono tutti i presupposti per farlo. Un solo consiglio mi permetto di dargli: che non si spazientisca, perchè nel calcio soprattutto non è semplice ottenere tutto e subito”.