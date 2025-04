Reggina-Favara: nuovo aggiornamento sulla prevendita. Bisogna spingere

Siamo giunti quasi alla conclusione della stagione con due partite in calendario ancora da giocare. La Reggina è sempre ad un punto dalla capolista, una rincorsa lunga, faticosa, logorante che si spera possa alla fine regalare quella soddisfazione che tutti attendono. Il programma dei due match è certamente più favorevole al Siracusa (Vibonese e Nuova Igea), ma nel calcio nulla può essere dato per scontato.

Leggi anche

Intanto il Favara al Granillo, una delle compagini relegate nella parte bassa della classifica, fortemente penalizzata dalla esclusione dell’Akragas e che ora si trova a dover combattere per evitare il play out. La Reggina, però, nonostante le fatiche accusate nelle ultime settimane non è intenzionata a fermarsi ma oltre allo sforzo fisico serve anche una spinta a livello mentale.

Leggi anche

E in questi casi che subentra il pubblico e quello amaranto si è sempre fatto trovare pronto. I numeri dei primi due giorni di prevendita, però, non sono esaltanti avendo al momento venduto solo 400 biglietti, ricordando che c’è ancora tempo fino al giorno della gara ma consapevoli che probabilmente non ci sarà il pienone come si sperava. Vedremo.