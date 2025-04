Reggina: il presidente Minniti su Siracusa-Vibonese

Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, il presidente della Reggina Virgilio Minniti ha parlato oltre che della sfida tutta da seguire tra Siracusa e Vibonese, anche di organico degli amaranto e settore giovanile: “Abbiamo un organico di qualità composto da giocatori importanti. Tanto per citarne qualcuno, mi soffermo sul nostro capitano, leader incontrastato del gruppo. Barillà, così come suoi altri compagni, ha realizzato gol pesanti, vedi quello con il Sambiase. Anche la batteria degli Under è competitiva. Stiamo portando avanti un percorso virtuoso sia in prima squadra che nel settore giovanile. Siamo dovuti ripartire da zero ricostruendo il nostro vivaio e con sacrifici i risultati ci stanno premiando.

Ringrazio i nostri tecnici che lavorano quotidianamente al centro sportivo. Quando si opera con serietà gli obiettivi vengono centrati.

La Vibonese a Siracusa? Che dia il massimo, ripetendo la prestazione che ha sfoderato contro di noi, è stata dura batterla e mi aspetto che faccia altrettanto al De Simone. Sicuramente sarà motivata e potrebbe anche uscire con un risultato positivo”.