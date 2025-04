Reggina: le parole del presidente Minniti su un eventuale ripescaggio

Altro passaggio dell’intervista del presidente della Reggina Virgilio Minniti su Gazzetta del Sud è riservato alla questione ripescaggi: “Meglio non correre troppo in avanti e pensare alle prossime due partite. Per quello che riguarda i play off, prima vanno affrontati e se dovesse toccare a noi ci faremo trovare pronti per un eventuale ripescaggio. Ponderiamo ogni cosa ma ancora la stagione non si è conclusa“.

