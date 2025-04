Reggina: il Favara, gli infortuni e il calendario

Ci si avvicina al termine della stagione e la Reggina è ancora li, ad un punto dalla testa della classifica e speranzosa che possa succedere qualcosa. Certamente nulla può essere rimproverato al gruppo di calciatori per quanto prodotto soprattutto nell’intero girone di ritorno, rimane il rammarico per quella bruciante sconfitta interna contro il Siracusa che, purtroppo, oggi ne determina la posizione e rischia fortemente di incidere anche sul campionato.

Ma come dice mister Trocini, si pensi ad una partita per volta, anche se adesso ne mancano solamente due e, come spesso accaduto in queste battute finali, il calendario è sicuramente più agevole per gli aretusei che dovranno affrontare formazioni che nulla hanno più da chiedere al campionato (Vibonese e Nuova Igea). Al contrario della Reggina che, invece, dovrà battagliare prima con il Favara e successivamente con la Sancataldese, compagini che lottano ancora per evitare il play out e quindi intenzionate a giocarsi l’ennesima partita della vita contro gli amaranto.

Non si hanno notizie rispetto alla situazione infortuni, anche se dei tre Vesprini, Capomaggio e Ragusa, solo quest’ultimo dovrebbe aver pienamente recuperato. Nessun problema comunque, visto che sia Giuliodori che Adejo ormai sono dentro a pieno regime. Si attende una buona risposta di pubblico al Granillo, sperando che questa sia l’ultima apparizione della stagione. Ogni riferimento non è affatto casuale…