Reggina-Favara: prevendita biglietti, il primo dato ufficiale

La società ha deciso per la seconda volta di annullare la “Giornata Amaranto” con l’obiettivo di portare più gente possibile allo stadio, trattandosi dell’ennesima partita decisiva di questa stagione per la Reggina. Si spera possa essere l’ultima in casa, significherebbe aver superato il Siracusa in classifica, anche se le possibilità a due giornate dalla conclusione ovviamente si riducono. Ma come sostengono dirigenti, tecnico e calciatori, è un obbligo crederci fino alla fine.

Speranzosi che, oltre ai soliti sempre presenti, ci creda anche il resto della tifoseria presenziando domenica al Granillo per incitare un gruppo di calciatori che sta veramente andando oltre per caparbietà, determinazione e attaccamento, anche se i numeri del primo giorno di prevendita non sono entusiasmanti. Sono infatti circa 170 i biglietti venduti fino al momento, anche se ci sono ancora diversi giorni a disposizione per l’acquisto del tagliando.