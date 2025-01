Reggina: intervento del presidente Minniti sul ricorso della Scafatese

Al termine della gara contro il Favara, vinta dalla Reggina con il punteggio di 1-3, in zona mista è stato intercettato da radio Febea il presidente della società amaranto Virgilio Minniti. Le sue dichiarazioni sul match e ovviamente anche sul ricorso presentato dalla società campana:

“E’ stata una vittoria fondamentale per classifica e per l’umore. Adesso abbiamo poco tempo per festeggiare e quindi è necessario pensare subito alla gara di domenica. Siamo sempre grati ai nostri tifosi per il loro sostegno e la loro presenza, c’erano domenica scorsa, ci sono stati anche oggi nonostante si trattasse di due trasferte lunghe”.

Questione ricorso

“Abbiamo ricevuto il ricorso questa mattina, l’abbiamo attenzionato e siamo sereni. Pare ci sia che un nostro calciatore che risulta non tesserato, da parte nostra abbiamo fatto i passi che dovevamo fare. Noi siamo super sereni, attendiamo solo che la Federazione si pronunci in merito. Il nostro segretario ha fatto le opportune verifiche“.