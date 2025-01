Reggina: tre punti pesanti. La nuova classifica in attesa del ricorso

Tre punti pesantissimi che danno una spinta forte alla Reggina in classifica e un segnale significativo al campionato e alle dirette concorrenti. Sale ovviamente il rammarico per i punti lasciati a Scafati, ma la compagine amaranto in queste ultime settimane ha dimostrato di avere imboccato la strada giusta e di essere squadra vera, compatta e con una identità definita. Buon balzo in avanti in attesa di capire gli sviluppi del ricorso, adesso ufficiale, della Scafatese, visto che al momento il risultato non è omologato:

La classifica

Siracusa 42

Sambiase 41

Reggina 38*

Scafatese 36*

Vibonese 33

Nissa 27

Paternò 27

Favara 24

Nuova Igea 23

Enna 23

Locri 21

Ragusa 20

Pompei 20

Sancataldese 19

Licata 18

Acireale 18

Città di S. Agata 16

Akragas 14

*Reggina e Scafatese con un punto in meno in attesa della omologazione del risultato