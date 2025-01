Reggina, Praticò: ‘Il ricorso? Paradossale, con Renelus è tutto ok’

Bisognava vincere e la squadra lo ha fatto. Tre punti pesanti per la squadra amaranto che adesso attende novità rispetto al preannuncio di reclamo della Scafatese. Ne parla a radio Febea il Dg Praticò: “Vittoria pesante che ci porta a tre punti dalla vetta, il campionato è apertissimo, peccato per domenica scorsa. Il ricorso? So che si tratta di Renelus che ha già fatto dodici gare e due gol.

Leggi anche

Il contratto è regolarmente depositato, leggeremo le motivazioni e le valuteremo insieme ai nostri legali. Siamo sereni, non ci sono anomalie, una situazione paradossale. Con Renelus è stato fatto un rinnovo e quindi un prolungamento e il deposito, ci sono documenti che lo possono riscontrare, è tutto ok. Nessun errore tecnico da parte nostra, siamo sicuri”.