Reggina: Fomete si presenta. Idee molto chiare sull’obiettivo

"Il gruppo è affiatato, sto legando molto con Adejo, mi aiuta sotto tanti aspetti"

15 Agosto 2025 - 10:49 | Redazione

reggina allenamento sant agata fomete ()

Uno dei volti nuovi della Reggina, avrà il compito non facile di sostituire sulla corsia di sinistra l’altro Under Cham, approdato alla Carrarese. Fomete ha certamente buone qualità, velocità e precisione nei cross. Si gioca il posto da titolare con Distratto: “Sono un terzino di spinta, la cosa che mi viene certamente meglio, ma chiaramente sono a disposizione del mister per quello che serve.

Sono molto tranquillo, la società ha obiettivo importanti e noi siamo pronti a raggiungerli. Distratto è molto tecnico, siamo diversi a livello fisico. Lui è un ottimo ragazzo e con lui ho un ottimo rapporto. Ho sempre giocato da terzino sinistro, ma per necessità potrei fare anche altri ruoli. Il gruppo è affiatato, sto legando molto con Adejo, mi aiuta sotto tanti aspetti”.

