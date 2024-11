Reggina: nulla da fare per Forciniti, ricorso respinto

Ancora due giornate di squalifica da scontare per il centrocampista

Era sembrata eccessiva la squalifica per il centrocampista della Reggina Forciniti al quale il Giudice Sportivo aveva comminato quattro giornate di squalifica, tra le motivazioni anche uno schiaffo all’avversario. La società amaranto, per questo motivo, dopo il preannuncio, ha presentato un ufficiale ricorso e la decisione è arrivata nel pomeriggio di oggi, confermando la lunga squalifica. Infatti la Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso presentato dal club amaranto e discusso questa mattina.

Il giocatore ha già scontato due giornate di squalifica (Vibonese e Pompei) e non sarà in campo neppure per la gara sul campo della Nissa e quella al Granillo contro il Locri.