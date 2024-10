Reggina-V. Francavilla: attenzione ai cartellini gialli per quattro

Gestione delle risorse fisiche e mentali. Questi sono gli elementi essenziali e utili per mister Toscano per arrivare bene fino in fondo. Chi riuscirà a mantenere alta la concentrazione, a gestire con saggezza e maturità momenti positivi e negativi e chi sarà sostenuto da una buona condizione atletica, avrà certamente dei vantaggi. A ridosso delle super sfida con il Bari, c’è un’altra situazione che va guardata con grande attenzione che è quella dei giocatori in diffida.

Con Bertoncini che ha già scontato il turno di squalifica a Bisceglie e stasera a riposo, ci sono altri quattro giocatori a rischio. De Rose, De Francesco, Reginaldo e Sounas sono i calciatori a limite e per la gara di questa sera dovranno fare molta attenzione, sempre che il tecnico decida di schierarli.