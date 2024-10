Reggina-Frosinone: i numeri dei biglietti venduti fino al momento

Poco più di un mese dall’inizio della stagione e per la Reggina la quarta partita al Granillo dopo quelle giocate con Monza, Ternana e Spal. Numeri decrescenti dalla prima all’ultima in fatto di presenze, nonostante in occasione del match contro gli spallini la società amaranto aveva provveduto alla riduzione dei prezzi. Confermati anche per l’incontro di sabato pomeriggio contro il Frosinone, altra grande che si presenta a Reggio Calabria, in questo avvio di campionato con un calendario tutt’altro che semplice. Ed a proposito di numeri, sono circa 2000 i tagliandi staccati fino al momento con la possibilità di acquistare i biglietti per altri due giorni, come sempre fino al calcio d’inizio del match.

